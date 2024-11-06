Создан воздухоочиститель с регулировкой теплового режима для двигателей

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые из Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова создали инновационный воздухоочиститель для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), который позволяет эффективно регулировать тепловой режим работы системы охлаждения. Устройство улучшает работу двигателя, а также защищает его от перегрева и избыточной нагрузки, разработка обещает повысить долговечность и эффективность работы автомобилей и другой техники, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.