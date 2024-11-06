Создан воздухоочиститель с регулировкой теплового режима для двигателей

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые из Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова создали инновационный воздухоочиститель для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), который позволяет эффективно регулировать тепловой режим работы системы охлаждения. Устройство улучшает работу двигателя, а также защищает его от перегрева и избыточной нагрузки, разработка обещает повысить долговечность и эффективность работы автомобилей и другой техники, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.
«Использование предлагаемого воздухоочистителя с регулировкой теплового режима двигателя внутреннего сгорания позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим работы системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания», — говорится в патенте.
Воздухоочиститель выделяется своей функцией регулировки теплового режима двигателя, что необычно для подобных устройств. Большинство обычных фильтров просто очищают воздух, проходящий через них, но не влияют на охлаждение двигателя.
Возможность осевого перемещения вала привода колеса с наружными лопатками уменьшает проходное сечение при необходимости. Важным элементом является система остановки вращения колеса при полном прекращении поступления воздушного потока. Такая система предотвращает перегрев двигателя, улучшая его работу и продлевая срок службы.
Разработка предназначена для широкого применения в автомобилях, а также в технике, работающей на двигателях внутреннего сгорания, где поддержание оптимального теплового режима имеет решающее значение для устойчивой работы и надежности.