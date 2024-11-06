Погода «отморозилась»! В Крым снова вернется тепло

Холода, нагрянувшие на полуостров в конце прошлой недели, не на шутку удивили крымчан. Немудрено, ведь за окном периодически было прохладнее, чем в январе. Ночами столбики термометра падали до минусовых отметок.
Причем, погода испортилась резко. Как рассказали в пресс-службе Крымского гидрометцентра, виной всему северо-атлантический циклон, который царствовал с 3 ноября. По-настоящему зимняя для полуострова температура сохранялась 4 и 5 ноября. Утром на дорогах было скользко, поэтому многие водители отправились в шиномонтажку — переобувать железных коней. Но погода «переобулась» тоже. И вот уже с 7 ноября в Крыму значительно потеплеет.
Рассказываем, какая погода нас ждет в ближайшие дни.
ДОЖДЕЙ НЕ БУДЕТ.
После резкого похолодания погода, наконец, пришла в норму.
«Антициклон, установившийся над территорией Крыма, будет способствовать отсутствию облаков, дневному прогреву и ночному выхолаживанию воздуха», — подчеркнули синоптики регионального гидрометцентра.
Самыми теплыми днями на неделе станут четверг, 7 ноября, и пятница, 8 ноября. Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов! Правда, на побережье будет чуть холоднее — около +8. Да и ночью температуры будут минусовыми — от −1 до −4 градусов.
На выходных, 9 и 10 ноября, в регионе ожидается чуть более прохладная погода. Температура воздуха днем составит от 10 до 15 градусов тепла. Зато ночью столбики термометра тоже не опустятся до минусовых отметок: от +1 до +6 градусов.
Осадков, надо сказать, не прогнозируют до конца недели.
КАК ВОДИЧКА?
Хорошие новости и для тех, кто не собирается закрывать купальный сезон. Самая комфортная температура воды, разумеется, на Южном берегу Крыма — в Ялте и Алуште, там море прогрелось до +18 градусов. Чуть прохладнее вода в Евпатории и Севастополе — до +16.
Холоднее всего вода в Азовском море — около +10 градусов, а также в Керченском проливе — на градус больше.