Погода «отморозилась»! В Крым снова вернется тепло

Причем, погода испортилась резко. Как рассказали в пресс-службе Крымского гидрометцентра, виной всему северо-атлантический циклон, который царствовал с 3 ноября. По-настоящему зимняя для полуострова температура сохранялась 4 и 5 ноября. Утром на дорогах было скользко, поэтому многие водители отправились в шиномонтажку — переобувать железных коней. Но погода «переобулась» тоже. И вот уже с 7 ноября в Крыму значительно потеплеет.