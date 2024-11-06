В Москве на торги выставят произведения из частного собрания графини Рибопьер

В каталоге Московского аукционного дома будут представлены произведения из частного собрания графини Екатерины Рибопьер, супруги дипломата Александра Рибопьера и тещи князя Николая Юсупова. Торги состоятся 10 ноября. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Московского аукционного дома.
В собрание графики войдут не только вещи, приобретенные ей или полученные в дар от современников, но и работы ее собственного авторства.
В пресс-службе аукционного дома отметили, что Рибопьер была художницей и работала в мастерской на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Помимо копий картин из Эрмитажа графиня создавала оригинальные графические и живописные работы, которые в итоге также были представлены в художественном музее.
«Столь крупный художественный комплекс, связанный с выдающейся отечественной исторической персоной 200-летней давности, в частных собраниях не встречается. Большинство таких коллекций были разрознены, они попали в музейные фонды или погибли в ходе перипетий нашей истории», — рассказал историк искусств, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
Как указали в пресс-службе аукционного дома, на торгах будут представлены в том числе работы Рибопьер углем на бумаге «Девушка с корзинкой плодов», «Маленькая Золушка», «Танцующие Амур и Путти». Кроме того, среди экспонатов коллекции графини будут выставлены вещи гравера и литографа, заслуженного профессора Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге Степана Галактионов.
«Произведения Галактинова имеют важнейшее антикварное и историческое значение, ввиду того что художник одним из первых в России овладел техникой литографии, также работая в технике резцовой гравюры в сочетании с офортом. Именно он на регулярной основе создавал иллюстрации к произведениям Александра Пушкина и Ивана Крылова на основе чужих и собственных рисунков», — добавил Подстаницкий.
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