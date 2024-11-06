В Москве на торги выставят произведения из частного собрания графини Рибопьер

«Произведения Галактинова имеют важнейшее антикварное и историческое значение, ввиду того что художник одним из первых в России овладел техникой литографии, также работая в технике резцовой гравюры в сочетании с офортом. Именно он на регулярной основе создавал иллюстрации к произведениям Александра Пушкина и Ивана Крылова на основе чужих и собственных рисунков», — добавил Подстаницкий.