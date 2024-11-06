«Переход от ветра к зиме»: Новая волна похолодания придет в Ростовскую область после сильного ветра и дождей

Непогода с сильным ветром и дождями отступит в Ростовской области в ближайшие дни. Однако после короткой передышки в регионе снова начнется серьезное похолодание. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил климатолог Александр Иошпа.
По словам Иошпы, в Ростовской области наблюдается циклоническая серия. Первый циклон прошел на прошлой неделе. Второй 4 ноября пришел в центр и на север региона. Холодный фронт циклона спровоцировал дожди, сильный ветер и понижение температуры.
— Сейчас этот циклон уходит на восток. 6 ноября он еще будет влиять на погоду в Ростовской области. Но по мере продвижения воздушной массы ветер начнет стихать. А потом в регион придет антициклон. К 8 — 9 ноября дожди прекратятся, — прогнозирует Александр Иошпа.
Однако после короткой передышки в регионе снова начнется серьезное похолодание. Михаил ФРОЛОВ.
Специалист отмечает — после непогоды наступит лишь короткая передышка перед новым похолоданием. В области начнет действовать восточный и северо-восточный ветер. С этим ветром приходит холодный воздух.
— Получается, у нас будет переход от сильного ветра к зиме. Такие резкие переходы стали более характерны для Ростовской области в последнее время. Мы уже не впервые наблюдаем, как сначала в области долго держится теплая погода, а потом резко сменяется холодами.