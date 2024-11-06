Горячая вода в квартирах минчан может окраситься в зеленый цвет

В Минске в некоторых районах в воду добавят зеленый краситель, рассказали в «Минскэнерго».
Так, в квартирах некоторых минчан в Ленинском, Заводском, Советском и Первомайском районах в сетевую воду трубопроводов будет добавлен краситель. Речь идет о введении специального красителя флуоресцеина, который используют для выявления возможных утечек. Также с помощью «подкрашивания» воды выявляют нецелевое использование теплоносителя или неплотность водоподогревателей.
Отмечается, что данный краситель полностью безвреден для человека, а его использование разрешают органы санэпиднадзора.
Минчан предупредили, что при утечках, окрашенных в светло-зеленый цвет, или появлении окрашенной воды в системах горячего водоснабжения следует проинформировать профильные службы (298−27−47, 298−27−27 и 298−27−37).
Полный список адресован опубликован на сайте предприятия. Сообщается, что это коснется потребителей, проживающих на улицах Ауэзова, Бачило, Белы, Голодеда, Кольцова, Лучины, Малинина, Машиностроителей, Плеханова, Прушинских, Рокоссовского, Ротмистрова, Селицкого и ряда других.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил мэру Минска про «должок».
Еще власти Минск зафиксировали цены на топливо — дрова и брикеты.