Горячая вода в квартирах минчан может окраситься в зеленый цвет

Так, в квартирах некоторых минчан в Ленинском, Заводском, Советском и Первомайском районах в сетевую воду трубопроводов будет добавлен краситель. Речь идет о введении специального красителя флуоресцеина, который используют для выявления возможных утечек. Также с помощью «подкрашивания» воды выявляют нецелевое использование теплоносителя или неплотность водоподогревателей.