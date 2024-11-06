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Аэропорт Храброво восстановил работу в штатном режиме

Все задержанные утренние рейсы готовятся к вылету в Калининград.

Источник: РИА "Новости"

Аэропорт Храброво восстановил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба калининградской воздушной гавани в среду, 6 ноября.

«Аэропорт работает в штатном режиме. В настоящее время, практически все задержанные утренние рейсы готовятся к вылету в Калининград. Все пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП82)», — подчеркнули в пресс-службе.

Утром 6 ноября в Храброво туман задержал прилёт семи и вылет двух бортов. Пассажиры рассказали «Клопс» о вызванной непогодой ситуации в воздушной гавани.