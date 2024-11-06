Аэропорт Храброво восстановил работу в штатном режиме

«Аэропорт работает в штатном режиме. В настоящее время, практически все задержанные утренние рейсы готовятся к вылету в Калининград. Все пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП82)», — подчеркнули в пресс-службе.