Аэропорт Храброво восстановил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба калининградской воздушной гавани в среду, 6 ноября.
«Аэропорт работает в штатном режиме. В настоящее время, практически все задержанные утренние рейсы готовятся к вылету в Калининград. Все пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП82)», — подчеркнули в пресс-службе.
Утром 6 ноября в Храброво туман задержал прилёт семи и вылет двух бортов. Пассажиры рассказали «Клопс» о вызванной непогодой ситуации в воздушной гавани.