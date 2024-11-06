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Лучшие фото 6 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Оставленный флаг на мероприятии, проведенном кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президентом США Камалой Харрис в ночь выборов в Университете Говарда в Вашингтоне.

Источник: Reuters

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп выходит на сцену, чтобы обратиться к сторонникам на своем митинге в конференц-центре округа Палм-Бич в Уэст-Палм-Бич, Флорида.

Источник: Reuters

Серфер на Средиземном море на фоне заката за районом Старый Яффо в Тель-Авиве.

Источник: AP 2024

Ребенок с матерью и бабушкой на заваленной мебелью и мусором улице в районе Пайпорта, пострадавшем от наводнения в Валенсии.

Источник: AP 2024

Парк Юху в городе Лянчжу в китайской провинции Чжэцзян. Парк отличается разнообразной архитектурой.

Источник: IMAGO/CFOTO/TASS

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане.

Источник: Zuma/TASS