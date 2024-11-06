Омские кукольники отправятся в Китай

Спектакли «Арлекина» трижды завоевывали Гран-при и приз за лучшую режиссуру на фестивале «Золотая магнолия»: в 2010 году за спектакль «Детство Никиты» Бориса Саламчева, в 2014 году за «Двенадцать месяцев» Светланы Евстратенко и в 2016 году за «Легенды горы Фудзи» Сергея Балыкова. В 2012 году моноспектакль Эдуарда Павлинцева «Колобок» Эдуарда Уракова получил награду за лучшую актёрскую работу и лучший спектакль. В 2018 году в Шанхае была отмечена сказка «Дюймовочка» Светланы Евстратенко.