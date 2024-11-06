Каждому братику — по сестричке: Под Ростовом родители стали многодетными, мечтая о дочке

Сегодня супруги Диана и Игорь Щербак из города Шахты Ростовской области абсолютно точно знают — желания исполняются!
Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» счастливый муж и отец, они с женой несколько лет мечтал о дочери. И судьба преподнесла шикарный подарок: 17 октября Диана родила очаровательных двойняшек, став в 30 лет мамой четверых детей!
Игорь и Диана стали родителями двойняшек 17 октября. Фото: из архива семьи Пятилетний Савелий с младшей сестренкой. Фото: из архива семьи.
«СЫН — ЭТО КЛАССНО!».
Игорь с Дианой вместе уже десять лет, девять из которых — женаты.
— В нашей встрече, можно сказать, ничего необычного не было. Познакомились в общей компании, — говорит 34-летний мужчина.
Полгода отношений пронеслись как один миг. Но этого времени было достаточно, чтобы влюбленные поняли: они хотят быть вместе всегда! Игорь сделал невесте предложение, и вскоре пара обменялась кольцами.
Супруги признаются, что детей оба любили всегда. Диана даже профессию выбрала соответствующую — учитель начальных классов. Но вот о том, чтобы стать многодетными родителями, дончане даже не думали.
Семь лет назад родился их первенец Иван. Сейчас он ходит в первый класс и увлекается боксом.
— Сын — это классно! После его рождения мы поняли, что хотим еще и дочку, для равновесия, — улыбается Игорь.
Игорь и Диана стали родителями двойняшек 17 октября. Фото: из архива семьи.
УЗНАВ О ДВОЙНЕ, БЫЛИ ШОКИРОВАНЫ.
Диана вновь забеременела. Но с девочкой не получилось и в этот раз. На свет появился второй парнишка. Сейчас ему пять. Савелий потихоньку готовится к школе и обожает рисовать.
Тем временем, мечты о дочке никуда не делись. А тут еще и сыновья стали просить у родителей сестричку. Тогда Диана и Игорь решились на третьего ребенка. Эта беременность была полна радостных сюрпризов.
— По линии моей матери были двойни в роду, но все равно мы с женой даже не то, что удивились, были шокированы тем, что будет двойня, — продолжает Игорь.
Правда, поначалу несколько специалистов УЗИ говорили, что Диана беременна девочкой и мальчиком. Только во время третьего обследования ей сказали, что к выписке потребуются два розовых детских комплекта.
Многодетные родители из Шахт теперь точно знают — мечты сбываются! Фото: из архива семьи.
«ТЕПЕРЬ В СЕМЬЕ ПОЛНЫЙ БАЛАНС».
— Две дочки — это так круто! А как были счастливы сыновья! Еще до рождения малышек сказали, что каждому из них — по сестричке.
Когда маму с крохами выписали из роддома домой, мальчики сразу же поделили девочек. Иван сказал, что он берет шефство за Аксинией, потому что она похожа на него, а Савелий — за Анисию — свою маленькую копию.
Пока что братья боятся брать на руки сестренок, уж слишком те маленькие. Девочкам нет еще и месяца. Но Иван и Савелий помогают маме, как могут.
В общем, Игорь по утрам отправляется на работу со спокойной душой. Он знает, что за его девочками есть, кому позаботиться.
— Вот теперь у нас в семье — полный баланс, — добавил многодетный папа.