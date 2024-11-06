С 7 ноября на маршрут № 74 в Воронеже выйдут 20 новых автобусов Вектор Next

Он заверил воронежцев, что все их замечания по поводу городского транспорта фиксируются и работа в этом направлении ведется. Так, уже с завтрашнего дня новенькие ПАЗы начнут курсировать на маршруте № 74. Его обслуживает частный перевозчик.