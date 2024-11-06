С 7 ноября на маршрут № 74 в Воронеже выйдут 20 новых автобусов Вектор Next

Власти Воронежа продолжают работу по улучшению качества пассажирских перевозок. На улицы города выйдут еще 20 новых автобусов среднего класса ПАЗ «Вектор NEXT». Об этом рассказал мэр Сергей Петрин в своем официальном телеграм-канале 6 ноября.
Он заверил воронежцев, что все их замечания по поводу городского транспорта фиксируются и работа в этом направлении ведется. Так, уже с завтрашнего дня новенькие ПАЗы начнут курсировать на маршруте № 74. Его обслуживает частный перевозчик.
— Приобретение техники позволило увеличить на нем класс вместимости. Ранее там ходили автобусы малого класса, — пояснил градоначальник. — Также маршрут будет продлен до остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» в Коминтерновском районе.
Кстати, за последнее время на условиях льготного лизинга частные транспортные компании Воронежа приобрели свыше 170 единиц нового подвижного состава. Автобусы направлены на такие популярные маршруты: №№ 10, 12, 16, 20, 54, 74, 80, 90.
— Работа с перевозчиками в части дальнейшего обновления автопарков продолжится, — подытожил мэр.
Напомним, еще летом власти анонсировали, что в Воронеже активно будет проходить замена старых городских маршруток на новые. За последние годы муниципальный перевозчик «Воронежпассажиртранс» существенно обновил и расширил автопарк. Поэтому теперь особенное внимание чиновники уделяют частным транспортным компаниям.