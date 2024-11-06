SM Entertainment рассказали о релизах, запланированных на 2025 год

Кроме того, в своем новом отчете южнокорейское агентство SM Entertainment рассказало о предстоящем свежем материале от Юты из NCT 127 и NCT U, Марка из NCT 127 и NCT Dream, бойз-бэнда WayV и ИИ-артистки nævis. Их работы увидят свет до конца 2024-го. Точные даты пока неизвестны.