В Татарстане выявили один случай заражения вирусом Коксаки

Минздрав Татарстана и Роспотребнадзор предупреждают, что на отдыхе следует купаться только в разрешенных местах, избегать заглатывания воды, особенно детям, и минимизировать контакты с больными людьми. При появлении симптомов энтеровирусной инфекции, особенно у тех, кто вернулся с отдыха в Турции, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.