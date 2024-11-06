Найден способ увеличения урожайности сельхозкультур Волгоградской области до 8%

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Исследователи провели испытания на сельхозкультурах в Волгоградской области и выявили отечественные биопрепараты, которые могут увеличить урожайность пшеницы, кукурузы и подсолнечника на 5−8%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании «Иннагро».
В 2024 году Волгоградский государственный аграрный университет (ВолГАУ) приступил к реализации программы крупномасштабных исследований по биологизации агропромышленного комплекса области. Производственные испытания отечественных биологических препаратов провели в пяти почвенно-климатических зонах региона. Партнером вуза выступила биотехнологическая компания «Иннагро».
«Предварительные результаты исследований показывают, что применение инновационных биологических препаратов при возделывании сельскохозяйственных культур в условиях Волгоградской области может способствовать увеличению урожайности на 5−8% и снижению химической нагрузки на окружающую среду до 30%», — цитирует компания ректора ВолГАУ Виталия Цепляева.
Испытания проводились на таких культурах, как озимая пшеница, кукуруза и подсолнечник — они наиболее распространены в регионе. Площадками для проведения исследований выступили 12 индустриальных партнеров университета из числа ведущих сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области.
Исследования провели с использованием двух препаратов. Один из них — биологический фунгицид, содержащий бактерию Methylоbacterium extorquens. Ее уникальное свойство — способность проникать внутрь тканей растения для их защиты, стимуляции роста и развития. А действующим веществом второго препарата является стабилизированное коллоидное серебро, применение которого не только стимулирует рост растения, но и позволяет активировать его иммунную систему.
Исследования проводились в соответствии со Стратегией развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года.
Проект «Иннагро».
Общество с ограниченной ответственностью «Иннагро» создано компанией «Иннопрактика» с целью разработки инновационных препаратов, способствующих биологизации аграрного производства, а также управления программой испытаний таких препаратов. За четыре года действия программы биопрепаратами было обработано более 15 тыс. га в более чем 30 регионах страны.