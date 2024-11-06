Найден способ увеличения урожайности сельхозкультур Волгоградской области до 8%

Исследования провели с использованием двух препаратов. Один из них — биологический фунгицид, содержащий бактерию Methylоbacterium extorquens. Ее уникальное свойство — способность проникать внутрь тканей растения для их защиты, стимуляции роста и развития. А действующим веществом второго препарата является стабилизированное коллоидное серебро, применение которого не только стимулирует рост растения, но и позволяет активировать его иммунную систему.