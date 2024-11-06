Вечером 6 ноября Уфу вновь сковали мертвые пробки

К вечеру 6 ноября Уфу вновь сковали мертвые пробки. По данным онлайн-сервисов, в шестом часу они оцениваются уже в 9 баллов. Проезду по-прежнему мешает снег на дорогах.
В центре Уфы в красный цвет окрашены улицы Пушкина, Заки Валиди, Революционная, ул. 50 лет Октября, Коммунистическая — на участке от Аксакова до Цюрупы. В Зеленой роще самый проблемный участок — ул. Менделеева.
В северной части города невозможно проехать по ул. Трамвайной, Уфимскому шоссе, ул. Сельской Богородской.
Напомним, городские власти заявили, что работа по уборке снега продолжается. Днем сообщалось, что столице выпало уже 15 см осадков.