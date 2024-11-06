Население США куда более традиционно и религиозно, чем мы, и оно устало от меньшинств

Итак, это традиционная страна с совершенно традиционными ценностями, с культурой похода в церковь. И вот на таких-то бедолаг обрушились детские гей-парады, гормональная смена пола в школе, уроки секс-просвета от трансгендеров в садах. Конечно, они недовольны. И весь кабинет Зеленского для проигрыша Харрис сделал меньше, чем один сумасшедший мужик-транс, который попал на видео, когда рвался в провинциальном торговом центре в женский туалет, где в это время находилась маленькая дочь типичного американца, этакого водителя трака в ковбойской шляпе, с пивным брюшком. Вступивший в схватку с огромным трансом отец маленькой девочки, вынужденный защищать ее безопасность в туалете от мужика, которому демократы позволили в этот туалет пройти, — вот он, американский современный герой.