Лилия Мулланурова возглавила администрацию Белокатайского района

Сегодня, 6 ноября, главой администрации Белокатайского района Башкирии назначили Лилию Мулланурову. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал руководитель республики Радий Хабиров.
Решение о назначении приняли депутаты Совета муниципалитета. Ранее она была заместителем главы района по социально-культурным и гуманитарным вопросам. В своей публикации Хабиров поздравил чиновницу и пожелал ей удачи.
Также глава Башкирии рассказал в своем посте о своей работе на северо-востоке республики. В Новобелокатае он с коллегами посмотрел здание детско-юношеской спортшколы. Спортзал учреждения находится в аварийном состоянии, сейчас он закрыт.
— Приняли решение построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В районе живут 18 тысяч человек, и им нужно место для занятий спортом, — заявил руководитель региона.
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