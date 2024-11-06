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Лилия Мулланурова возглавила администрацию Белокатайского района

Главой Белокатайского района Башкирии стала Лилия Мулланурова.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 ноября, главой администрации Белокатайского района Башкирии назначили Лилию Мулланурову. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал руководитель республики Радий Хабиров.

Решение о назначении приняли депутаты Совета муниципалитета. Ранее она была заместителем главы района по социально-культурным и гуманитарным вопросам. В своей публикации Хабиров поздравил чиновницу и пожелал ей удачи.

Также глава Башкирии рассказал в своем посте о своей работе на северо-востоке республики. В Новобелокатае он с коллегами посмотрел здание детско-юношеской спортшколы. Спортзал учреждения находится в аварийном состоянии, сейчас он закрыт.

— Приняли решение построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В районе живут 18 тысяч человек, и им нужно место для занятий спортом, — заявил руководитель региона.

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