«В наших сердцах он будет жить всегда»: Автомеханик из Ростовской области спас из-под обстрела сослуживцев на СВО

— По телефону все время говорил, что армия — это его призвание. Ему нравилось защищать Родину, нравилась форма, он чувствовал себя нужным. Как никто понимал, какое важное дело делает. Много раз ходил в штурмы. В марте у нашей дочери был день рождения, и командир дал мужу отпуск. Но накануне солдаты получили задание — взять один из объектов.