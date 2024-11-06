«В наших сердцах он будет жить всегда»: Автомеханик из Ростовской области спас из-под обстрела сослуживцев на СВО

В хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской родился и вырос Христофор Бабиян. До начала специальной военной операции он чинил машины, а попал в зону СВО в рамках частичной мобилизации.
— Христофор не знал страха, был настоящим адреналинщиком, — с гордостью говорит жена бойца Анастасия. — Это проявлялась во многом: начиная от рисковой езды на машине, заканчивая борьбой, которой он раньше занимался.
Христофор получил ранение, когда спасал боевых товарищей. Фото: из архива семьи.
«БЕГАТЬ ОТ ВОЕНКОМАТА НЕ СТАНУ».
Будущие супруги познакомились в юности.
— Я на полтора года старше мужа. Даже была на его школьном выпускном. После учебы он пошел в армию. Я, конечно, дождалась. В 2013 году мы поженились, а в 2014-м стали родителями нашей Николь.
У молодой семьи все складывалось благополучно. Дочка росла и радовала родителей. Христофор занимался тем, что умел делать лучше всего — ремонтировал автомобили.
— Просто его стихия, — улыбается супруга.
Когда началась специальная военная операция, мужчина сразу сказал близким, что ему, скорее всего, принесут повестку.
— Бегать от военкома не стану. Если я не пойду защищать страну от врага, то враг придет к нам домой, — сразу пресек он предложение жены на время уехать из хутора.
В конце октября 2022 года военком пришел в дом с повесткой. Христофор спокойно подписал все документы и начал собирать вещи.
Герой отправился в зону СВО, чтобы защитить семью и Родину. Фото: из архива семьи.
«ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ НУЖНЫМ “.
Первые полгода мобилизованный проходил обучение. А в начале января 2023-го бойца отправили на Донецкое направление под Марьинку. Христофор был наводчиком в стрелковом отделении штурмовой роты.
— По телефону все время говорил, что армия — это его призвание. Ему нравилось защищать Родину, нравилась форма, он чувствовал себя нужным. Как никто понимал, какое важное дело делает. Много раз ходил в штурмы. В марте у нашей дочери был день рождения, и командир дал мужу отпуск. Но накануне солдаты получили задание — взять один из объектов.
Во время выполнения боевой задачи наши солдаты попали под вражеский обстрел.
— Костя — товарищ мужа, получил контузию, других ребят задело осколками. Ранение получил и Христофор — на правой руке у него оторвало два пальца, — рассказывает Анастасия.
Несмотря на это, дончанин сумел спастись сам и вывести из опасной зоны товарищей.
— Я думал, что в этот день попаду на тот свет. Потом взял себя в руки. Надо было выбираться. Автомат был уже пустой, пришлось его выбросить. Взял под руки раненого товарища и повел ребят из окружения, — позже скажет Христофор жене.
«ВЫХОДИ, Я ЗДЕСЬ».
В тот день дончанин и его сослуживцы остались живы. Правда, мобилизованный вместо дня рождения дочери попал в госпиталь Вишневского. Восстановление было долгим. Но после ранения мужчина не ушел со службы. Более того, такой сценарий он даже обсуждать не хотел.
— Когда муж поправился, какое-то время служил на полигоне в одном из городов Южного военного округа. А летом их перебросили под Бахмут. Мне кажется, что Христофор чувствовал, что может не вернуться. По дороге в зону специальной военной операции он на полчаса заехал домой. Позвонил мне и сказал: «Выходи, я здесь».
Боец подарил жене красные розы и крепко прижал к себе.
— А потом включил музыку в машине, даже помню, какую песню — «Я видел берега». И так, с музыкой, поехал защищать всех нас.
Эта встреча супругов стала последней…
Жена и дочь гордятся своим героем. Фото: из архива семьи.
«У ТЕБЯ ЖЕ РЕБЕНОК!».
Христофор погиб на поле боя 8 июля 2024 года. Но семья узнала об этом не сразу.
— Дело в том, что на тот момент из-за обстановки на передовой информацию не озвучили.
Для Анастасии и Николь потянулись дни тревожного ожидания: когда сердце начинает биться в десять раз быстрее от каждого телефонного звонка или смс-оповещения.
— Я собиралась ехать «за ленточку», чтобы самой найти супруга. Конечно, подозревала, что Христофора убили. Но мой долг был привезти его домой, чтобы придать земле.
От поездки в зону боевого столкновения Анастасию отговорили родные.
— У тебя же ребенок. Что будет с дочкой, если с тобой что-то случится? — задали вопрос близкие.
А вскоре домой принесли «похоронку».
— Христофор погиб мгновенно от ранения в голову. Упокоился он дома, в родном хуторе. Но в наших сердцах он будет жив всегда.