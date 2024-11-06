Физик Марк Томсон из Британии станет новым гендиректором ЦЕРН

В соответствии с решением Совета ЦЕРН, Томсон заменит в начале 2026 года Фабиолу Джанотти, которая была назначена на должность генерального директора Европейской организации по ядерным исследованиям в январе 2016 года и проработала на этом посту десять лет. Она одновременно является первой женщиной-физиком во главе ЦЕРН и первым генеральным директором организации, который проработал два полных срока на этой позиции.