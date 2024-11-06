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«Попытался скрыться на машине». Белорус и двое его подельников задержаны пограничниками под Польшей

Трое белорусов задержаны у границы с Польшей с беспилотником.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские пограничники задержали трех мужчин вблизи границы с Польшей, рассказали в Государственном пограничном комитете.

Так, брестскими пограничниками вечером 5 ноября были задержаны трое нарушителей с беспилотником, один из них попытался скрыться на машине, но ему это не удалось.

— В отношении всех задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима, — прокомментировали в ГПК.

Известно, что двое белорусов ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, они получили штрафы по 25 базовых величин (по 1000 белорусских рублей). Теперь им грозят более внушительные штрафы- до 100 базовых величин (до 4000 белрублей).

У нарушителей изъяли беспилотный летательный аппарат мультироторного типа и шесть аккумуляторных батарей. А фигурант, который пытался скрыться, помещен в ИВС Брестской погрангруппы за неповиновение законному требованию должностного лица.

Напомним, ранее белорусам запретили ввозить, хранить, изготавливать и использовать беспилотники.

А еще горячая вода в квартирах минчан может окраситься в зеленый цвет.