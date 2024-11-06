«Попытался скрыться на машине». Белорус и двое его подельников задержаны пограничниками под Польшей

Известно, что двое белорусов ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, они получили штрафы по 25 базовых величин (по 1000 белорусских рублей). Теперь им грозят более внушительные штрафы- до 100 базовых величин (до 4000 белрублей).