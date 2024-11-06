«Попытался скрыться на машине». Белорус и двое его подельников задержаны пограничниками под Польшей

Белорусские пограничники задержали трех мужчин вблизи границы с Польшей, рассказали в Государственном пограничном комитете.
Так, брестскими пограничниками вечером 5 ноября были задержаны трое нарушителей с беспилотником, один из них попытался скрыться на машине, но ему это не удалось.
— В отношении всех задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима, — прокомментировали в ГПК.
Известно, что двое белорусов ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, они получили штрафы по 25 базовых величин (по 1000 белорусских рублей). Теперь им грозят более внушительные штрафы- до 100 базовых величин (до 4000 белрублей).
У нарушителей изъяли беспилотный летательный аппарат мультироторного типа и шесть аккумуляторных батарей. А фигурант, который пытался скрыться, помещен в ИВС Брестской погрангруппы за неповиновение законному требованию должностного лица.
Напомним, ранее белорусам запретили ввозить, хранить, изготавливать и использовать беспилотники.
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