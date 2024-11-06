На Дону чиновника привлекли к ответственности за игнорирования обращения гражданки

В Цимлянском районе к ответственности привлекли чиновника, который проигнорировал обращение местной жительницы. Об этом сообщили в прокуратуре по Ростовской области.
После проверки выяснилось, что часть доводов женщины чиновником была проигнорирована. В итоге сотрудник местной администрации устранил все нарушения и ответил гражданке на ее обращение.
— По постановлению прокурора глава органа местного самоуправления привлечен судом к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ. Наложен административный штраф, — уточнили в ведомстве.