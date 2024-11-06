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На Дону чиновника привлекли к ответственности за игнорирования обращения гражданки

В Цимлянском районе после проверки прокуратуры чиновник ответил местной жительнице на обращение.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе к ответственности привлекли чиновника, который проигнорировал обращение местной жительницы. Об этом сообщили в прокуратуре по Ростовской области.

После проверки выяснилось, что часть доводов женщины чиновником была проигнорирована. В итоге сотрудник местной администрации устранил все нарушения и ответил гражданке на ее обращение.

— По постановлению прокурора глава органа местного самоуправления привлечен судом к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ. Наложен административный штраф, — уточнили в ведомстве.