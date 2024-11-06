Дорогу от Актюбинска до России перекрыли в Казахстане

АСТАНА, 6 ноя. — Sputnik. АО «КазАвтоЖол» (компания-национальный автодорожный оператор) сообщила, что ограничивает движение на трех республиканских автодорогах.
В связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения на следующих республиканских автодорогах:
— 6 ноября 2024 года в 17:00 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» км 776−965 (участок от Актобе до поселка Карабутак) будет введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта.
— 6 ноября 2024 года в 17:30 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения «Актобе-Мартук-граница РФ» км 23−64 (от АЗС ЭкоОйл до АЗС Лидер) будет введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта.
— 6 ноября 2024 года в 18:00 в Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения А-2 «Алматы-Ташкент-Термез» км 534−593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового;
— 6 ноября 2024 года в 19:00 в Костанайской области на участке автодороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 339−377 (от города Аркалык до границы Акмолинской области) для всех видов автотранспорта;
— 6 ноября 2024 года в 19:00 в Акмолинской области на участке автодороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 377−440 (от границы Костанайской области до Державинска) для всех видов автотранспорта.