Дорогу от Актюбинска до России перекрыли в Казахстане

— 6 ноября 2024 года в 17:00 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» км 776−965 (участок от Актобе до поселка Карабутак) будет введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта.