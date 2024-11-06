Участок трассы М-3 открыли после долгой реконструкции

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Участок республиканской трассы М-3 Минск — Витебск открылся после реконструкции, сообщила газета «Родны край».
Событие приурочили к 7 ноября — Дню Октябрьской революции. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер страны Анатолий Сивак и министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
Сивак рассказал, что после реконструкции участок дороги от Логойска до Плещениц получил наивысшую — первую — категорию. До этого, по его словам, он имел вторую категорию, а дорога считалась одной из самых напряженных в стране с учетом грузового трафика.
Трасса М-3 имеет для Беларуси стратегическое значение: она ведет в сторону северных портов России. Ремонт на 15-километровом участке начался в июне 2023 года. Изначально работы планировалось завершить в декабре 2024-го, однако потом в Минтрансе заявили, что реконструкция будет завершена раньше.
«Фактически вот этим объектом мы начали создавать в республике новый международный транспортный коридор. До портов Санкт-Петербурга это самое короткое расстояние от столицы нашей республики», — сказал Сивак.
После того как высокопоставленные лица перерезали красную ленточку, на обновленной трассе официально открыли движение. Строительство одного километра дороги на участке обошлось государству в 9,3 миллиона рублей.
Напомним, что в рамках реконструкции на участке от Логойска до Плещениц уложили бетонное покрытие, построили новый мост над рекой Гайна, развязку возле Хатыни, а дорога получила четыре полосы вместо двух и скоростной режим до 120 км/ч.