Рэпер Ice-T выступил против бифов рэперов в интернете

Хип-хоп-исполнитель Ice-T выразил мнение, что современным рэперам не стоит вступать в конфликты в эпоху цифровых технологий. Артист считает, что соцсети выступают «усилителем» противостояний и увеличивают их масштаб.
По словам музыканта, в интернете в биф могут быть вовлечены гораздо больше людей и это проблема. «Почему люди ссорятся и выносят это в социальные сети, мне непонятно. Особенно если ты знаешь номер телефона (противника — прим. ред.)», — уточнил Ice-T в подкасте BOSSTALK.
Недавно рэпер совместно с экс-участником Pink Floyd Дэвидом Гилмором выпустил новую версию песни группы — Comfortably Numb (1979).