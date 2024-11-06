Рэпер Ice-T выступил против бифов рэперов в интернете

По словам музыканта, в интернете в биф могут быть вовлечены гораздо больше людей и это проблема. «Почему люди ссорятся и выносят это в социальные сети, мне непонятно. Особенно если ты знаешь номер телефона (противника — прим. ред.)», — уточнил Ice-T в подкасте BOSSTALK.