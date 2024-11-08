Наклеиваю скотч на подошву — и утюг как новый: гениальный лайфхак от мудрых хозяек

Быстро спасти утюг от накипи легко, главное, знать пару уловок, которые часто используют опытные хозяйки.
В решении проблемы вам помогут вода, лимонная кислота и скотч. В стакане с водой следует тщательно растворить 1 ст.л. «лимонки». Потом необходимо нарезать на ленточки скотч и заклеить ими подошву утюга по всей площади.
Включите режим самоочищения утюга и выньте игольчатый клапан. На отверстие клапана тоже не забудьте наклеить скотч. Таким образом вода с лимонной кислотой проникнет в подошву прибора.
После этого воду налейте в отверстие для жидкости. Оставьте утюг в покое примерно на 20 минут. После этого осторожно над ванной или тазиком удалите скотч с подошвы. Вы будете удивлены, какое количество накипи начнет вытекать из прибора. После очищения налейте в утюг чистую воду и паром выбейте оставшуюся грязь.