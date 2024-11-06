Более 940 тысяч жителей Иркутской области привились от гриппа

В Иркутской области с начала прививочной кампании вакцину от гриппа поставили более 940 тысяч жителей, в том числе 300 тысяч детей. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона, за прошедшую неделю грипп подтвердился у четырех человек.