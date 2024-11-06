Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 940 тысяч жителей Иркутской области привились от гриппа

Вакцину от гриппа получили 300 тысяч детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала прививочной кампании вакцину от гриппа поставили более 940 тысяч жителей, в том числе 300 тысяч детей. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона, за прошедшую неделю грипп подтвердился у четырех человек.

— Кроме того, за прошедшую неделю выявлено 554 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в Иркутской области подтверждено 398778 случаев, — поделились в ведомстве.

Также специалисты отметили, что те кто не успел пройти вакцинацию, еще успевают обезопасить иммунитет. Для это нужно только обратиться в поликлинику по месту жительства или в прививочный кабинет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ежедневно проводят комплексную уборку улиц. Дорожники убирают листву и мусор с остановок, тротуаров, заездных карманов.