Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области на ночь прогнозируется усиление ветра и сильный снегопад

Этой ночью в Омской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Источник: Комсомольская правда

Этой ночью по прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется метель с порывами ветра до 25 м/с и более.

Водителей просят быть предельно внимательными — соблюдать скоростной режим и без необходимости не отправляться на длительные расстояния в поездки. Также ожидается ухудшение видимости на трассах их за метели. На дорогах ожидаются гололедные явления.

Кроме того из-за усиления ветра необходимо следить за имуществом. Не ставить автомобили там, где на транспорт может что-то упасть. Не рекомендуется выезжать на автомобиле без зимней резины. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций набирайте 101.