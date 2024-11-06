В Омской области на ночь прогнозируется усиление ветра и сильный снегопад

Кроме того из-за усиления ветра необходимо следить за имуществом. Не ставить автомобили там, где на транспорт может что-то упасть. Не рекомендуется выезжать на автомобиле без зимней резины. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций набирайте 101.