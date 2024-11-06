В Омской области на ночь прогнозируется усиление ветра и сильный снегопад

Этой ночью по прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется метель с порывами ветра до 25 м/с и более.
Водителей просят быть предельно внимательными — соблюдать скоростной режим и без необходимости не отправляться на длительные расстояния в поездки. Также ожидается ухудшение видимости на трассах их за метели. На дорогах ожидаются гололедные явления.
Кроме того из-за усиления ветра необходимо следить за имуществом. Не ставить автомобили там, где на транспорт может что-то упасть. Не рекомендуется выезжать на автомобиле без зимней резины. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций набирайте 101.