В Ростовской области нашли опоры ЛЭП с незаконными интернет-кабелями

Представителей одного из интернет-провайдеров поймали во время монтажа на опоры ЛЭП в селе Чалтырь. Эти работы проводились без согласования, и линия находилась под напряжением. Другой крупный оператор в Родионово-Несветайском районе совершил еще больше нарушений.