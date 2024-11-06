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В Ростовской области нашли опоры ЛЭП с незаконными интернет-кабелями

Незаконные линии интернет-провайдеров обнаружили в двух районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области обнаружили незаконные подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), сообщает компания «Россети Юг».

Представителей одного из интернет-провайдеров поймали во время монтажа на опоры ЛЭП в селе Чалтырь. Эти работы проводились без согласования, и линия находилась под напряжением. Другой крупный оператор в Родионово-Несветайском районе совершил еще больше нарушений.

— После проверки составили акты инвентаризации для заключения договоров на размещение на опорах ЛЭП «Ростовэнерго», — сообщили в компании «Россети Юг».

Специалисты отметили, что незаконные подключения ставят под угрозу жизнь и здоровье работников, а также могут приводить к нарушению электроснабжения. Например, в Чалтыре и ряде населенных пунктов обоих районов проживают 30 тысяч человек, они могли остаться без электричества.

Кроме того, подвесы ВОЛС часто усложняют ситуацию во время непогоды и мешают оперативному устранению нарушений.