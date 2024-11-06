Мощный снегопад, ветер и мороз: зима накрыла часть Казахстана

«Снегопад мы ждали, так как за два дня до него было объявлено штормовое предупреждение для всех регионов Казахстана. В Костанайскую область он пришёл вместе с циклоном и принёс усиление ветра до 20−25 метров в секунду, — пояснила синоптик Костанайского филиала АО “Казгидромет” Татьяна Шибаршина. — В нашем северном регионе зимы очень часть так начинаются — резко и с большим количеством снега. Нельзя сказать, что это аномальное явление».