Мощный снегопад, ветер и мороз: зима накрыла часть Казахстана

С самого утра пользователи соцсетей публикуют фото и видео заснеженных улиц Костаная. Под снегом не было видно пешеходных переходов, урн, лавочек и даже памятников. Как оказалось, в снегу оказалась не только Костанайская область, но и соседняя Актюбинская, а также Акмолинская области.
Обрушившийся на Костанайскую область снегопад синоптики связывают с юго-западным циклоном. Его прогнозировали и говорили, что он принесёт в регион обильные осадки, ветер и понижение температуры.
«Снегопад мы ждали, так как за два дня до него было объявлено штормовое предупреждение для всех регионов Казахстана. В Костанайскую область он пришёл вместе с циклоном и принёс усиление ветра до 20−25 метров в секунду, — пояснила синоптик Костанайского филиала АО “Казгидромет” Татьяна Шибаршина. — В нашем северном регионе зимы очень часть так начинаются — резко и с большим количеством снега. Нельзя сказать, что это аномальное явление».
Синоптик отметила, что в среднем по области меньше, чем за сутки, выпало около 20% снега от обычной месячной нормы, а в некоторых районах — треть нормы.
«Нормой на этот период времени считается 20−30 мм снега в месяц. А у нас в южных и восточных районах области образовалось уже по 40 мм, а местами и больше 60 мм снежного покрова».
В метеорологической службе сообщили, что снегопад продолжается и объём выпавших осадков будет известен завтра утром.
В отделе ЖКХ акимата Костаная сообщили, что коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. С самого утра на дороги местного значения направили для очистки снега 85 единиц техники и 250 рабочих.
С раннего утра началась также посыпка противогололёдными материалами и подметание, сгребание снега с помощью специальных машин. За сутки было использовано больше 40 тонн песко-соляной смеси. Однако, как пояснили в акимате областного центра, днём специальной очистительной техники на дорогах Костаная было видно мало, так как она бы мешала автомобильному движению. А оно и так было затруднено из-за высокого снежного покрова и скапливающихся из-за расчистки снега сугробов на обочинах улиц.
Но коммунальщики заверили, что после полуночи спецтехника вновь будет работать в усиленном режиме, а количество машин планируют увеличить с 85 до 100. Это позволит эффективно справиться со снегопадом и не мешать движению автомобильного транспорта.
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области пояснили, что по состоянию на 17:00 трассы области из-за снегопада пока не перекрывали.
«Рост количества ДТП на дорогах области в связи с непогодой пока не наблюдается. Но мы будем ориентироваться на погодные условия и если ситуация ухудшится, то введём ограничения на передвижение автотранспорта», — отметили в пресс-службе департамента полиции региона.
Во всяком случае, как пояснили в полиции, будет рассмотрен вопрос о запрете движения на дорогу в сторону Рудного, который расположен в 40 км от Костаная. Эта трасса с очень интенсивным движением.
По сообщениям нацкомпании «КазАвтоЖол», в соседней с Костанайской Актюбинской областью ввели ограничение для движения грузового и общественного транспорта на участках автодорог республиканского значения Актобе-Атырау-граница РФ (участок от города Актобе до посёлка Карауылкелди) и Самара-Шымкент (участок от Актобе до посёлка Карабутак).
Как передают журналисты местных СМИ, в Актюбинской области уже не хватает спецтехники для расчистки трасс от снега, поэтому устанавливают железобетонное ограждение либо временные деревянные щиты.
По сообщениям костанайских синоптиков, снегопад в регионе прекратится только 8 ноября, но тогда жителей ждет резкое понижение температуры до минус 10, местами минус 13 градусов мороза.
«В выходные Костанайскую область вновь накроет новый циклон. На этот раз из Атлантики. Регион снова ждут снегопады и ещё большое усиление ветра — до 15−25 м/с, местами до 30 м/с».
Так что в выходные костанайцам, скорее всего, уже придётся готовиться к закрытию трасс. Кстати, в полиции отметили, а в местных шиномотажках подтвердили, что многие водители ещё ездят на летней резине, а это чревато ростом количества ДТП. В связи с чем призывают автолюбителей скорее подготовить автотранспорт к зиме.
Синоптики также отметили, чтобы жители всех областей Казахстана обращали внимание на штормовые предупреждения, которые рассылаются в виде специальных сообщений на двух языках. До конца этой недели они будут особенно актуальны и смогут уберечь многих казахстанцев от поездок по опасным трассам, на многих из которых в ближайшие дни ожидается гололёд.