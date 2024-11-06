В Перми закрыли печально-известный пансионат «Долголетие»

В ходе проверки было обнаружено, что пансионат работает без медицинской лицензии. В самом учреждении нет медиков, а из персонала — 4 человека, которые не имеют навыков работы с людьми с нарушениями когнитивных функций. Уход за постояльцами не был осуществлен должным образом. Кроме того, у пяти человек выявлены пролежни III-IV стадии, а так же гнойные инфекции мягких тканей.