В Перми закрыли печально-известный пансионат «Долголетие»

В Перми после проверки прокуратуры закрыли пансионат «Долголетие». В учреждении были выявлены множественные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня, 6 ноября, Пермский районный суд постановил приостановить деятельность пансионата до вынесения решения по заявленным требованиям. Надзорный орган проконтролирует исполнение судебного акта с учетом соблюдения прав постояльцев социального приюта», — уточняют в прокуратуре.
В ходе проверки было обнаружено, что пансионат работает без медицинской лицензии. В самом учреждении нет медиков, а из персонала — 4 человека, которые не имеют навыков работы с людьми с нарушениями когнитивных функций. Уход за постояльцами не был осуществлен должным образом. Кроме того, у пяти человек выявлены пролежни III-IV стадии, а так же гнойные инфекции мягких тканей.
Напомним, проверка была инициирована после жалоб родственников постояльцев на учреждение. В сентябре 2024 года в оздоровительный центр «Долголетие» поступили пожилая женщина с болезнью Альцгеймера и пенсионер с диабетом. Вскоре пермяки, страдающие от пролежней и обезвоживания, попали в больницу. Женщина умерла от отека легких, мужчина скончался через несколько дней после возвращения в пансионат.