Шлеменко поддержал идею об ограничении продажи алкоголя до 2 часов в сутки

«Друзья, все вы видели громкую новость, в Вологодской области решили ограничить продажу отравы! Алкоголь можно будет купить только два часа в сутки. Я только приветствую такую инициативу губернатора Вологодской области Георгия Юрьевича Филимонова! И хочу предупредить всех. В ближайшее время эту инициативу попытаются оболгать, смешать с грязью. Будьте к этому готовы !!!», — отметил Александр Шлеменко.