Шлеменко поддержал идею об ограничении продажи алкоголя до 2 часов в сутки

Александр Шлеменко публично поддержал инициативу Вологодской области в лице Георгия Филимонова о запрете продажи алкоголя до 2 часов в сутки. Омский спортсмен отметил, что все понимают, что производители алкогольной продукции имеют возможности извратить инициативу и придумать тысячу причин, чтобы создать недовольство среди населения.
«Друзья, все вы видели громкую новость, в Вологодской области решили ограничить продажу отравы! Алкоголь можно будет купить только два часа в сутки. Я только приветствую такую инициативу губернатора Вологодской области Георгия Юрьевича Филимонова! И хочу предупредить всех. В ближайшее время эту инициативу попытаются оболгать, смешать с грязью. Будьте к этому готовы !!!», — отметил Александр Шлеменко.
Он добавил, что что сделает все возможное, чтобы у молодежи была альтернатива горячительным напиткам в лице дополнительных секций, где можно заниматься спортом, а не портить свое здоровье и употреблять отраву.