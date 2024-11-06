Азат Ишемгулов возглавил администрацию Ишимбайского района

Сегодня, 6 ноября, главой администрации Ишимбайского района Башкирии стал Азат Ишемгулов. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Состоялось третье заседание Совета района седьмого созыва, председатель которого Галина Баканова подписала четырехлетний контракт с Азатом Альбертовичем. В ходе открытого голосования депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Ишемгулова.
Азат Ишемгулов заявил, что в работе и дальше намерен придерживаться утвержденной стратегии развития Ишимбайского района, а также следовать интересам его жителей.
— Желаем Азату Альбертовичу крепкого здоровья, физических и духовных сил для осуществления всех замыслов и планов, — заявили в администрации муниципалитета.
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