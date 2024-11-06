Музыкант Kizaru пообещал выпустить альбом в 2025 году

Хип-хоп-артист Kizaru в своих соцсетях заявил, что в 2025-м выпустит пластинку, над которой работал три года. Релиз может стать для него девятым сольником в карьере. Точную дату барселонский артист из Петербурга не назвал.
Обещание рэпер сопроводил видео, в котором станцевал, но музыку решил не раскрывать.
В июле Kizaru представил альбом QUAZIMODO. О нем мы подробно рассказали в отдельном материале. Также поклонники исполнителя ожидают вторую часть его совместного с Big Baby Tape студийника Bandana (2021).