Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музыкант Kizaru пообещал выпустить альбом в 2025 году

Хип-хоп-артист Kizaru в своих соцсетях заявил, что в 2025-м выпустит пластинку, над которой работал три года. Релиз может стать для него девятым сольником в карьере. Точную дату барселонский артист из Петербурга не назвал.

Источник: Звук

Хип-хоп-артист Kizaru в своих соцсетях заявил, что в 2025-м выпустит пластинку, над которой работал три года. Релиз может стать для него девятым сольником в карьере. Точную дату барселонский артист из Петербурга не назвал.

Обещание рэпер сопроводил видео, в котором станцевал, но музыку решил не раскрывать.

В июле Kizaru представил альбом QUAZIMODO. О нем мы подробно рассказали в отдельном материале. Также поклонники исполнителя ожидают вторую часть его совместного с Big Baby Tape студийника Bandana (2021).