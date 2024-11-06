В Ростове обновили 47 участков дорог общей площадью 700 тысяч кв. метров

В Ростове-на-Дону благодаря дополнительным средствам в 1,6 млрд рублей удалось привести к нормативу еще больше дорог, общий показатель подняли до 52%. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Мы вышли с инициативой об увеличении финансирования, и благодаря поддержке областного правительства на ремонт дорог было выделено 1,6 млрд рублей, — написал Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, сейчас программа выполнена в полном объеме. Дорожники привели в порядок 47 отрезков проезжей части общей площадью почти в 700 тысяч кв. метров, включая тротуары.
— Все объекты сдали в срок, некоторые с опережением. Нам удалось по результатам экономии включить в программу еще девять объектов, — добавил Алексей Логвиненко.
Ранее, до выделения областной поддержки, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» городу выделялось 550 млн, это позволили обеспечить нормативное состояние 48% дорог.
Добавим, ростовские власти из местной казны выделили еще 319 млн рублей, за эти деньги планируют обновить 22 дороги общей протяженностью 10 км. Контракты уже заключены.
По итогам 2024 года Ростов-на-Дону получит новые дороги протяженностью 62,2 км. Для достижения плана в 75% нормативных дорог к 2035 году, предварительно, ежегодно потребуется проводить ремонт на сумму не менее 3 млрд рублей.