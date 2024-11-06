В Ростове обновили 47 участков дорог общей площадью 700 тысяч кв. метров

В Ростове-на-Дону благодаря дополнительным средствам в 1,6 млрд рублей удалось привести к нормативу еще больше дорог, общий показатель подняли до 52%. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.