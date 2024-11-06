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Между Новороссийском и Египтом откроют морскую линию

Новая морская линия свяжет порты Новороссийска и Египта. Перевозки будут осуществляться дважды в неделю, сообщает пресс-служба Торгпредства России в Египте.

Египетская компания Global Logistics, которая является агентом экспедитора Fox Shipping, станет оператором двух морских контейнерных линий — «Дехейла — Новороссийск» и «Дехейла — Санкт-Петербург». На линиях предусмотрено по два рейса в неделю, что должно обеспечить стабильные поставки египетского продовольствия на российский рынок.

В пресс-службе торгового представительства отметили, что каждое судно рассчитано на перевозку от 350 рефконтейнеров. Благодаря этому общие поставки могут вырасти на 700 контейнеров в неделю.