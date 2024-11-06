Между Новороссийском и Египтом откроют морскую линию

Египетская компания Global Logistics, которая является агентом экспедитора Fox Shipping, станет оператором двух морских контейнерных линий — «Дехейла — Новороссийск» и «Дехейла — Санкт-Петербург». На линиях предусмотрено по два рейса в неделю, что должно обеспечить стабильные поставки египетского продовольствия на российский рынок.