«Я был как Скрудж Макдак»: Ростовчанин собрал больше тысячи наклеек жвачки «Турбо», продал их и сделал ремонт в квартире

— Во-первых, само ожидание и момент, когда чуть ли не вприпрыжку бежишь на почту за долгожданным письмом или посылкой. Открываешь так аккуратно, чтобы не порвать. А там эти вкладыши между двумя картонками: кто-то другой бережно перематывал их скотчем или прокладывал поролоном. А потом — открывал свой кляссер, в котором на месте номеров зияли пустые места. Еще момент и… они совпадают! Я даже не знаю, с чем сравнить это чувство. Наверное, когда на рыбалке вдруг клюет рыба. Вот только на этой — она постоянно клюет только у тебя!