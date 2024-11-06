«Я был как Скрудж Макдак»: Ростовчанин собрал больше тысячи наклеек жвачки «Турбо», продал их и сделал ремонт в квартире

Многие в детстве собирали коллекции: кто наклеек, кто фишек, кто значков, кто марок. Да чего угодно. Главное — азарт! Но, зачастую все упиралось в финансы, и мечта о полном собрании желаемого так и оставалась мечтой.
Вот и 42-летний ростовчанин когда-то мальчишкой пытался собрать коллекцию вкладышей от жвачек «Турбо». А спустя годы уже во взрослой жизни случайно вернулся к детскому увлечению. О том, к чему это привело, он рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».
Свою коллекцию ростовчанин продал на 175 тысяч рублей. Скриншот из видео Александра.
ЗНАКОМЫЙ ПЕРЕБИРАЛ ВЕЩИ И ВДРУГ НАШЕЛ.
— В нашем детстве были вкладыши «Турбо». Для многих они считались настоящей ценностью. Тогда в 90-е одну жвачку, как сейчас помню, продавали за 1,5 рубля. И для ребенка это были немаленькие деньги. О том, чтобы собрать все вкладыши мы даже не мечтали! Но часто обменивались похожими экземплярами. А потом как-то все само собой прошло, забылось.
Возвращение в детство для Александра произошло накануне прошлого Нового года.
— Перед переездом знакомый перебирал вещи и вдруг нашел свой старый альбом из 80 вкладышей «Турбо». Подарил его мне. Я еще тогда подумал: «О, прикольно! Может, на блошином рынке попадется что-то еще?».
И, правда, на барахолке, что в центральном парке Ростова — имени Горького, можно было купить и не один.
— Стоили вкладыши там 10−15 рублей. А, если купить много и сразу много, то можно было сторговаться и по пять рэ за штуку. Так, в свои 40+ я снова начал собирать коллекцию «Турбо».
АЗАРТ ЗАХВАТИЛ С НОВОЙ СИЛОЙ.
И дело пошло. Ростовчанин в Интернете отыскал других обладателей ценных фантиков. В итоге, нашел единомышленников больше, чем в 20 российских городах.
— Узнал, что у «Турбо» всего 12 коллекций. В них входят 1300 выпущенных до двухтысячных годов вкладышей. В России же всего четыре человека смогли собрать 11 коллекций — с 51 по 1300 вкладыш. А вот всю не смог никто. Дело в том, что первые полсотни вкладышей считаются настоящей редкостью и к нам практически не завозились. Именно поэтому стоимость одного экземпляра вкладыша, в зависимости от состояния, составляет 20−25 тысяч рублей. И кто отдаст такие деньги, по сути, за фантик?!
Конечно, можно было рискнуть и покупать запакованные «Турбо» вместе с жвачкой — по три тысячи рэ за штуку. Но я к таким тратам готов не был.
Зато познакомился со многими коллекционерами. Не мало их в Мечетинской, Воронеже, Москве и Краснодаре. А самым дальним новым знакомым оказался парень из Владивостока. Я присылал им свои двойные, а они мне — свои. Купил себе кляссер для хранения. Азарт захватил с новой силой.
Много вкладышей Александр нашел на блошином рынке Ростова. Скриншот из видео Александра.
КАК НА РЫБАЛКЕ.
Тогда, признается Александр, вспомнилось столько забытых ощущений!
— Во-первых, само ожидание и момент, когда чуть ли не вприпрыжку бежишь на почту за долгожданным письмом или посылкой. Открываешь так аккуратно, чтобы не порвать. А там эти вкладыши между двумя картонками: кто-то другой бережно перематывал их скотчем или прокладывал поролоном. А потом — открывал свой кляссер, в котором на месте номеров зияли пустые места. Еще момент и… они совпадают! Я даже не знаю, с чем сравнить это чувство. Наверное, когда на рыбалке вдруг клюет рыба. Вот только на этой — она постоянно клюет только у тебя!
Еще один важный момент в коллекционировании, по словам собеседника, это общение.
— Только представьте эти долгие диалоги. Находишь единомышленника и началось… «А у тебя какие?», «А вот такие есть?», «В каком состоянии?», «А давай менять?». «Даю один хороший вкладыш в обмен на два плохих» или «Вот этот, давай, я у тебя куплю!». Могли до поздней ночи торговаться, уговаривать.
Хотя, признаюсь, когда в жизнь 42-летнего человека вдруг врываются диалоги про вкладыши, причем на полном серьезе, со стороны, это выглядит странно. Жена прямо так мне и говорила.
«ГЛАВНОЕ — РЕЗУЛЬТАТ!».
В итоге, Александр собрал первую коллекцию, вторую, третью… Всего — 10. Была еще одна «Турбо мята спорт», не считая тех самых редких вкладышей с 1 по 50.
— Замахнулся и на нее. Она считается одной из самых дорогих, что продавались в России. Один вкладыш стоил от 500 до 1000 рублей. А всего в ней их 70. Соответственно, общий ценник — от 35 тысяч рублей. Но я никуда не торопился. Старался отыскать экземпляры, которые можно было бы купить подешевле. Конечно, понимал — качество вкладышей будет разным. Но, в конце концов, главное — результат. И я это сделал!
Кстати, сбор 11 коллекций «Турбо» занял у Александра практически девять месяцев.
— Я потратил на это дело около 26−27 тысяч рублей, из которых большая часть суммы ушла как раз-таки на ту самую коллекцию «Мята спорт». Зато я перебирал ее каждый вечер и каждое утро. Доставал из кляссера, пересматривал и клал обратно. Как Скрудж Макдак купался в золоте, так же и я перебирал их. Ощущение было сумасшедшим!
Вот только эйфория длилась недолго.
— Эмоции ушли примерно через неделю. Как оказалось, радость была от самого собирания коллекции. И непередаваемые ощущения на протяжении всего этого времени. И, когда понял, что детский гештальт закрыт, то решил ее продать.
Изначально жена не разделяла увлечение мужа. Скриншот из видео Александра.
УСТУПИЛ МЕЧТУ ЗА 175 ТЫСЯЧ.
Ростовчанин выложив объявление на сайте бесплатных объявлений. И покупатель не заставил себя долго ждать.
— Ему было примерно столько же лет сколько и мне. Когда мы встретились, оказалось, что мужчину интересовали только дорогие вкладыши серии «Турбо мята спорт». Он сначала не поверил, что я смог собрать все. А потом признался, что и сам так хочет.
Я говорю: «Так, купи у меня, да и все!». И назвал свою цену — 200 тысяч рублей. Поначалу покупатель признался, что для него это дороговато. Правда, когда при мне посмотрел в интернете, за сколько продают другие — от 400 тысяч до миллиона рублей — то начал торговаться. В итоге, за 175 тысяч рублей я уступил мечту ему.
Кстати, супруга Александра все эти месяцы скептически относилась к увлечению мужа.
— Когда видела, что я тратил по 100 рублей за вкладыш, то, конечно, у нее глаза на лоб лезли сначала от удивления, а потом уже и от возмущения. Говорила: зачем, мол, нужна такая ерунда. А когда я принес домой живые деньги, то понимание пришло сразу.
Мужчина признается, что большая часть вырученной суммы ушла на ремонт в квартире родителей, остальные — на обновки жене. Александр говорит, что сначала было задумался над тем, чтобы собрать еще какую-то коллекцию.
— Вот только жена сказала, что хватит. Говорит, второй раз с такой удачной продажей вряд ли повезет. И вообще, мол, пора взрослеть!