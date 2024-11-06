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Главный автоинспектор обратился к жителям Башкирии

Главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики. Он призвал быть максимально осторожными на дорогах в связи со сложными погодными условиями.

Источник: Башинформ

"Уважаемые участники дорожного движения! Хочу обратить ваше внимание на текущую погодную ситуацию. Сегодня в течение дня шёл обильный снегопад, в отдельных районах местами снег с дождем, перепады температуры приведут состояние проезжей части к гололедице и снежному накату. Порывистый ветер и метели ухудшают видимость на дорогах.

Прошу максимально быть осторожными за рулем. По возможности, переждать сложные погодные явления. Находясь за рулем соблюдайте скоростной режим, пристегивайтесь, не совершайте рискованные маневры с выездом на полосу встречного движения. Увеличьте дистанцию между вашим автомобилем и транспортными средствами впереди, чтобы иметь достаточно времени на реакцию в случае необходимости.

Круглосуточно продолжаем мониторить дорожную ситуацию. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае необходимости можете обратиться к ним".

ГИБДД