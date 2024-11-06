ГАИ Минска сказала о графике работы в праздничные дни

ГАИ Минска сказала о временных изменениях в графике работы в праздничные дни с 7 по 10 ноября. Речь идет о приеме граждан в межрайонных отделах — регистрационном (МРО) и экзаменационном (МЭО). Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.