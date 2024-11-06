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ГАИ Минска сказала о графике работы в праздничные дни

Столичная Госавтоинспекция сказала, как ее отделы будут работать на праздниках.

ГАИ Минска сказала о временных изменениях в графике работы в праздничные дни с 7 по 10 ноября. Речь идет о приеме граждан в межрайонных отделах — регистрационном (МРО) и экзаменационном (МЭО). Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, в четверг, 7 ноября, указанные подразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома работать не будут.

А 8 и 9 ноября МРО И МЭО вернутся к работе по стандартному графику: с 8.00 до 17.00 (13.00 до 14.00 — обеденный перерыв).

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании визита в ГАИ.

Ранее мы сообщали, что горячая вода в квартирах минчан может окраситься в зеленый цвет.

Также звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер прилетел в Минск на съемки.

А еще мы писали, что в Ошмянском районе водитель погиб под колесами своей фуры после столкновения с автобусом: «Выпал из кабины большегруза».