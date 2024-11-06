Разработаны прозрачные электроды, пропускающие свет в одну сторону

«Асимметричный электрод может использоваться для проводящей тонировки или в качестве электрода для скрытой камеры. Обычно их вычисляют по отражению от матрицы, но в нашем случае свет на матрицу проходить будет, а обратно уже не выйдет. Их можно применять и в тонкопленочных солнечных батареях, у которых проблема в том, что большая часть света там не поглощается», — пояснил главный научный сотрудник МФТИ (Долгопрудный) Александр Шалин, чьи слова приводит пресс-служба Центра научной коммуникации вуза.