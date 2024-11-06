Начальник полиции Петербурга и Ленобласти уходит в другой регион

Дмитрий Баранов перешел на работу в Северную столицу из Москвы в ноябре 2019 года. Шесть лет до того он был заместителем Романа Плугина в Южном округе Москвы. 28 февраля 2019-го Владимир Путин назначил генерал-майора Плугина на должность начальника петербургского главка.