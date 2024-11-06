Больница Филатова опровергла случаи заболевания вирусом Коксаки в Петербурге

Заболевших вирусом Коксаки, который обычно привозят туристы из Турции, в Петербурге нет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Северной столице.
— На текущий момент в городе не зарегистрировано случаев заболевания вирусом Коксаки, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее СМИ сообщили о первом пациенте с турецким вирусом в детской больнице им. Филатова. В учреждении на запрос SPB.KP.RU ответили, что информация о заболевшем не достоверна.
— Пациентов с Коксаки у нас нет, — сообщили в больнице.
Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что открыло «горячую линию» в связи с сообщениями о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией среди россиян, отдыхающих в Турции.
— Жителям Санкт-Петербурга рекомендуется обращаться на «горячую линию», если они заметили признаки инфекционного заболевания у себя или своих близких после возвращения из заграничных поездок, — уточнили санитарные врачи.
Звонки принимаются по следующим номерам:
8−812−764−02−48 специалисты отдела эпидемиологического надзора управления.