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Больница Филатова опровергла случаи заболевания вирусом Коксаки в Петербурге

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для отдыхающих в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Заболевших вирусом Коксаки, который обычно привозят туристы из Турции, в Петербурге нет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Северной столице.

— На текущий момент в городе не зарегистрировано случаев заболевания вирусом Коксаки, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили о первом пациенте с турецким вирусом в детской больнице им. Филатова. В учреждении на запрос SPB.KP.RU ответили, что информация о заболевшем не достоверна.

— Пациентов с Коксаки у нас нет, — сообщили в больнице.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что открыло «горячую линию» в связи с сообщениями о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией среди россиян, отдыхающих в Турции.

— Жителям Санкт-Петербурга рекомендуется обращаться на «горячую линию», если они заметили признаки инфекционного заболевания у себя или своих близких после возвращения из заграничных поездок, — уточнили санитарные врачи.

Звонки принимаются по следующим номерам:

8−812−764−02−48 специалисты отдела эпидемиологического надзора управления.

8 (800) 555−49−43 единый консультационный центр Роспотребнадзора.

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