Будет создана энергоустановка для гибридного авиадвигателя

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создают малоразмерную энергоустановку для гибридного авиационного двигателя. Разработку можно будет использовать на самолетах малой авиации, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Идея проекта возникла благодаря возросшему интересу к разработке “более электрических” и “полностью электрических” авиационных двигателей. Это прежде всего связано с требованиями снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, необходимостью выполнения государственных программ по декарбонизации и возросшим перспективам развития малоразмерной авиации», — рассказал руководитель группы молодежного проектно-технологического бюро Передовой инженерной школы авиационного двигателестроения ПНИПУ Николай Саженков.
По словам ученых, сначала была разработана комплексная математическая модель малоразмерной энергетической установки, способной работать в диапазоне мощностей 45−60 кВт. Модель учитывает процессы газовой динамики и дает возможность обеспечить требуемые вибрационные и прочностные характеристики. Это позволит решить проблемы в проектировании турбовинтовых двигателей по гибридно-электрическим схемам. С помощью модели определен предварительный облик энергоустановки и ее констурктивно-силовая схема. Сейчас исследователи ведут работы по газодинамическому проектированию проточной части лопаточных машин, а на следующем этапе предполагается решить задачу по устойчивой совместной работе узлов. «Разработка позволяет определять оптимальные сочетания значений повышения давления и температур газа в рабочем цикле установки, которые обеспечат ее наибольшую экономичность», — пояснил Саженков.
Как отметили в университете, аналогом установки является гибридная силовая установка на базе двигателя ВК-650В АО «ОДК-климов», которая применяется в составе установки мощностью 500 кВт и закрывает потенциальные потребности самолетов гораздо большей размерности. Разработка ученых Пермского политеха же может быть использована на самолетах малой размерности и местной авиации.
Статья с результатами работы ученых вуза опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника» № 78 за 2024 год. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».