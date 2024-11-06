Будет создана энергоустановка для гибридного авиадвигателя

По словам ученых, сначала была разработана комплексная математическая модель малоразмерной энергетической установки, способной работать в диапазоне мощностей 45−60 кВт. Модель учитывает процессы газовой динамики и дает возможность обеспечить требуемые вибрационные и прочностные характеристики. Это позволит решить проблемы в проектировании турбовинтовых двигателей по гибридно-электрическим схемам. С помощью модели определен предварительный облик энергоустановки и ее констурктивно-силовая схема. Сейчас исследователи ведут работы по газодинамическому проектированию проточной части лопаточных машин, а на следующем этапе предполагается решить задачу по устойчивой совместной работе узлов. «Разработка позволяет определять оптимальные сочетания значений повышения давления и температур газа в рабочем цикле установки, которые обеспечат ее наибольшую экономичность», — пояснил Саженков.