Как сообщили в социальных сетях городской больницы Анапы, в декабре планируется начало масштабных ремонтных работ, которые продлятся около года. В это время женщины будут перенаправлены для родов в медицинские учреждения Новороссийска, Славянска-на-Кубани и Темрюка.
Администрация больницы уточняет все детали подготовки к закрытию, чтобы обеспечить максимально удобное и безопасное перенаправление пациенток. Ожидается, что после завершения ремонта роддом обновит инфраструктуру и улучшит условия пребывания для рожениц.
Роддом Анапы закроют на капитальный ремонт до декабря 2025 года
В Анапе родильный дом временно прекратит работу из-за капитального ремонта.
Как сообщили в социальных сетях городской больницы Анапы, в декабре планируется начало масштабных ремонтных работ, которые продлятся около года. В это время женщины будут перенаправлены для родов в медицинские учреждения Новороссийска, Славянска-на-Кубани и Темрюка.