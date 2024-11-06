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Роддом Анапы закроют на капитальный ремонт до декабря 2025 года

В Анапе родильный дом временно прекратит работу из-за капитального ремонта.

Источник: ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА АНАПЫ" МЗ КК

Как сообщили в социальных сетях городской больницы Анапы, в декабре планируется начало масштабных ремонтных работ, которые продлятся около года. В это время женщины будут перенаправлены для родов в медицинские учреждения Новороссийска, Славянска-на-Кубани и Темрюка.

Администрация больницы уточняет все детали подготовки к закрытию, чтобы обеспечить максимально удобное и безопасное перенаправление пациенток. Ожидается, что после завершения ремонта роддом обновит инфраструктуру и улучшит условия пребывания для рожениц.

медицина