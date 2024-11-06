В Ростове за парковку на аллее наказали водителя Volkswagen Polo

В Ростове-на-Дону наказали водителя Volkswagen Polo, оставившего авто прямо на пешеходной алее, рядом со спортивной площадкой. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как выяснилось, 24-летнего нарушителя вычислили после публикации фото в соцсетях. Неправильную парковку на улице Оганова заметил прохожий.
— В отношении водителя составили административный материал по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, — сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, ранее в донской столице произошел похожий случай, но с участием автомобиля Porsche (Порше).
Автовладельцам напоминают: тротуары и аллеи предназначены исключительно для пешеходов, и движение машин по таким участкам угрожает жизни и здоровью людей.