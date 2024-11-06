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В Ростове за парковку на аллее наказали водителя Volkswagen Polo

В Ростове-на-Дону поймали водителя, припарковавшегося на пешеходной аллее.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону наказали водителя Volkswagen Polo, оставившего авто прямо на пешеходной алее, рядом со спортивной площадкой. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 24-летнего нарушителя вычислили после публикации фото в соцсетях. Неправильную парковку на улице Оганова заметил прохожий.

— В отношении водителя составили административный материал по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, — сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в донской столице произошел похожий случай, но с участием автомобиля Porsche (Порше).

Автовладельцам напоминают: тротуары и аллеи предназначены исключительно для пешеходов, и движение машин по таким участкам угрожает жизни и здоровью людей.