В театре «Студия им. Л. Ермолаевой» состоится премьера мюзикла по произведениям Чехова

Театр «Студия им. Любови Ермолаевой» вновь обратился к классике. Весной этого года творческий коллектив выпустил «Вишневый сад», а сейчас, в ноябре, омичей ждет премьера спектакля по произведениям Чехова.
Музыкальный эксперимент о любви.
На этот раз необычен и жанр, и материал, выбранный для постановки. Театр готовит мюзикл, в основу сюжета которого лягут такие известные рассказы Чехова как «Дама с собачкой», «Каштанка» и переписка Антона Павловича с Лидией Авиловой. Общение великого русского писателя с начинающей в ту пору писательницей длилось долгие годы и носило не только творческий, но и очень личный характер — их связывала любовь.
«Мы решили поэкспериментировать, — поделился причинами выбора жанра на пресс-завтраке с омскими журналистами режиссер-постановщик спектакля Сергей Федоров. — Мюзикл — это особый, сложный жанр, где присутствует и вокал, и пластика, и актерская игра. Драматургия сложилась из разных источников. Один из них — хорошо всем известный рассказ Чехова “Каштанка”. Зачастую к нему относятся как к детскому рассказу про собачку, но на самом деле это глубоко философский рассказ. Через эту историю опосредованно мы хотим рассказать об истории любви, которую писатель пронес через всю жизнь. Таким образом, в мюзикле театра присутствуют и перекликаются две сюжетные линии — любовная между Чеховым и Авиловой и история животного. Потому что они рассказывают об отношениях, привязанности, любви, преданности, самопожертвовании».
Такой уникальный сюжетный микс воплотили в либретто два столичных драматурга — Ирина Тарусина и Игорь Цунский. А музыкальная составляющая принадлежит московскому композитору Андрею Пересумкину. Театр сотрудничает с этим автором давно и практически каждое его произведение обладает свойством западать в душу слушателя. Так будет и сейчас, уверены создатели спектакля. Мюзикл в драматическом театре — явление особенное. С одной стороны, в «Студии им. Л. Ермолаевой» немало поющих актеров. С другой стороны, актерская игра должна усилить драматическую составляющую постановки.
Главное — эмоции и характер.
В совершенствовании вокальных навыков актерам помогает педагог по вокалу Алена Устинова, которая и сама исполняет в мюзикле две эпизодических роли — нищей и бывшей известной актрисы, которых в рассказах Чехова нет, но они очень удачно дополняют ход действия.
Актеры признаются, что работать в новом жанре им непросто, но увлекательно.
«Для меня это сложно, но вместе с тем интересно, — рассказывает Ольга Серман, исполнительница роли Свиньи. — Я считаю, что вся наша жизнь преодоление, а актерская работа тем более. Мы всю жизнь учимся и в работе над этим спектаклем обучение идет постоянно. Для меня Андрей Пересумкин — гениальный композитор, который пишет фантастическую музыку. А актерское исполнение песни — это, прежде всего, не вокал, а умение передать образ, эмоции. Мы не играем животных, мы играем человеческие взаимоотношения. Это очень интересно».
Актриса Ольга Серман уверена, что актерское исполнение песни — это, прежде всего, не вокал, а умение передать образ, эмоции. Лариса ЛОСКУТОВА.
А отношения, как правило, сложны и неоднозначны. Так исполнительница роли Каштанки Наталья Игнатова уверена — ее героиня является олицетворением истории любви между Лидой Авиловой и Антоном Чеховым:
«Она — олицетворение преданности, которую воплощает в себе собака. Каштанка любит своего хозяина, предана ему, не важно, что он ее бьет, пинает, кричит на нее. Она все равно стремится к нему, несмотря на то, что Жорж предлагает ей более комфортные, сытые и захватывающие условия цирковой жизни», — говорит актриса. Работа над ролью протекала для нее в спорах с режиссером, но это — замечательная часть творческого процесса, считает Наталья.
Актриса Наталья Игнатова считает, что чеховская Каштанка — олицетворение преданности. Лариса ЛОСКУТОВА.
Будут юмор и танцы.
Виталий Романов не только играет в спектакле роль Гуся, но еще и является ассистентом режиссера.
«Если честно, то работать над ролью в мюзикле не очень легко, особенно если пляшешь и при этом надо попадать в ноты, поэтому элемент ремесла здесь необходим, — поделился впечатлениями Виталий. -Моя роль небольшая и сложность еще и в том, чтобы за этот промежуток времени расположить зрителя к себе, сделать его одновременно и обаятельным, и нелепым. Поэтому элемент юмора здесь присутствует».
За пластику в мюзикле отвечает столичный хореограф-постановщик, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Бабенко. По словам режиссера, он необычно и небанальное решает сценическое движение актеров, их пластику, в чем зритель сможет убедиться непосредственно на мюзикле «О любви, или Забытые письма» (16+), премьерные показы которого пройдут в Городском драматическом театре «Студия» Л. Ермолаевой" 15 ноября в 18:30 и 16 ноября в 18:00.