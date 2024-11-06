В театре «Студия им. Л. Ермолаевой» состоится премьера мюзикла по произведениям Чехова

«Мы решили поэкспериментировать, — поделился причинами выбора жанра на пресс-завтраке с омскими журналистами режиссер-постановщик спектакля Сергей Федоров. — Мюзикл — это особый, сложный жанр, где присутствует и вокал, и пластика, и актерская игра. Драматургия сложилась из разных источников. Один из них — хорошо всем известный рассказ Чехова “Каштанка”. Зачастую к нему относятся как к детскому рассказу про собачку, но на самом деле это глубоко философский рассказ. Через эту историю опосредованно мы хотим рассказать об истории любви, которую писатель пронес через всю жизнь. Таким образом, в мюзикле театра присутствуют и перекликаются две сюжетные линии — любовная между Чеховым и Авиловой и история животного. Потому что они рассказывают об отношениях, привязанности, любви, преданности, самопожертвовании».