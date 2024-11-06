На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце в среду, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«6 ноября в 16:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S08E13) зарегистрирована вспышка X2.4 продолжительностью 32 минуты», — говорится в сообщении.
Это вторая по счету вспышка высочайшего класса в ноябре.
Кроме того, в среду на Солнце произошло шесть вспышек класса М. Самая сильная (М5.9) была зарегистрирована около 12:00 мск и продолжалась 6 минут.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.