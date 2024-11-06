Последние новости к вечеру 6 ноября 2024 года

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области, ссылаясь на его посты в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она предложила ему самому остаться в российском регионе.