Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 ноября 2024 года.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США
Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, обойдя Камалу Харрис, и стал вторым бывшим президентом, вернувшимся в Белый дом после поражения. Инаугурация президента США пройдет 20 января. Вице-президентом станет Джей Ди Вэнс.
«В Америке царит полный бардак»: зарубежные СМИ о победе Трампа
Мировые СМИ оценили итоги выборов президента США. Зарубежные издания называют результаты голосования крупной победой Трампа и серьезным ударом по вице-президенту Харрис. По мнению СМИ, итоги также показали, что в США «царит полный бардак».
В Раде заявили, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области, ссылаясь на его посты в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она предложила ему самому остаться в российском регионе.
Верховный суд подтвердил приговор Игорю Стрелкову
Верховный суд России оставил без изменений приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному на 4 года колонии за экстремистские призывы. Суд рассмотрел кассационную жалобу защиты и отклонил ее.
Путин дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка» на воду
Президент России принял участие в церемонии спуска атомного ледокола «Чукотка» по ВКС. Он подчеркнул важность укрепления ледокольного флота для освоения Арктики и развития Северного морского пути, включая улучшение навигации и портовой инфраструктуры.