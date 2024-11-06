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Последние новости к вечеру 6 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 6 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 6 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 ноября 2024 года.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США

Дональд Трамп и его супруга Мелания
Дональд Трамп и его супруга МеланияИсточник: Reuters

Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, обойдя Камалу Харрис, и стал вторым бывшим президентом, вернувшимся в Белый дом после поражения. Инаугурация президента США пройдет 20 января. Вице-президентом станет Джей Ди Вэнс.

«В Америке царит полный бардак»: зарубежные СМИ о победе Трампа

Мировые СМИ оценили итоги выборов президента США. Зарубежные издания называют результаты голосования крупной победой Трампа и серьезным ударом по вице-президенту Харрис. По мнению СМИ, итоги также показали, что в США «царит полный бардак».

В Раде заявили, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр СырскийИсточник: AP 2024

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области, ссылаясь на его посты в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она предложила ему самому остаться в российском регионе.

Верховный суд подтвердил приговор Игорю Стрелкову

Верховный суд России оставил без изменений приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному на 4 года колонии за экстремистские призывы. Суд рассмотрел кассационную жалобу защиты и отклонил ее.

Путин дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка» на воду

Атомный ледокол «Чукотка»
Атомный ледокол «Чукотка»Источник: РИА "Новости"

Президент России принял участие в церемонии спуска атомного ледокола «Чукотка» по ВКС. Он подчеркнул важность укрепления ледокольного флота для освоения Арктики и развития Северного морского пути, включая улучшение навигации и портовой инфраструктуры.