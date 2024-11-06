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Группа Heilung берет перерыв в карьере

Германо-датско-норвежский неофолк-коллектив Heilung объявил о паузе в творческой деятельности. Артисты уйдут на перерыв после своего летнего тура по Европе.

Источник: Звук

Германо-датско-норвежский неофолк-коллектив Heilung объявил о паузе в творческой деятельности. Артисты уйдут на перерыв после своего летнего тура по Европе.

Музыканты намекнули, что близки к выгоранию после нескольких лет интенсивных гастролей и нуждаются в отдыхе. При этом пообещали вернуться «более сильными, чем прежде». «Творчество Heilung во многом основано на традиционном шаманизме. Шаманы уединяются, иногда очень надолго, чтобы воссоединиться со своей силой, своим духом, подзарядиться», — поделилась группа.

В августе команда выпустила лайв-альбом LIFA lotungard. Также на счету Heilung три студийных релиза.