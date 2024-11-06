Команда из Усть-Илимска победила в конкурсе школьных лесничеств

Школьники из Усть-Илимска стали лучшими в XXI слете-конкурсе. Соревнования проходили три дня с 31 по 2 ноября. Они проявили себя в конкурсе «Визитная карточка» и «Знатоки леса». В общем зачете места распределились так: первые и вторые взяли детские команды школьных лесничеств «Лесовик» и «Зеленые береты». А на третьем расположились «Сосновые родники» из поселка Октябрьский.