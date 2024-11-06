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Команда из Усть-Илимска победила в конкурсе школьных лесничеств

В слёте-конкурсе участвовали 12 команд Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске определили лучшую команду школьных лесничеств. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ей стала команда «Лесовик» из Усть-Илимска. Всего участие приняли 12 лесничеств.

— Победитель и призеры получили в подарок инструменты и приборы для лесной таксации. Помимо конкурсных и обучающих мероприятий на слете для участников была организована досуговая программа, экскурсия на промплощадку нового Усть-Илимского целлюлозно-картонного комбината, — рассказала координатор движения школьных лесничеств Иркутской области Валентина Журавлева.

Школьники из Усть-Илимска стали лучшими в XXI слете-конкурсе. Соревнования проходили три дня с 31 по 2 ноября. Они проявили себя в конкурсе «Визитная карточка» и «Знатоки леса». В общем зачете места распределились так: первые и вторые взяли детские команды школьных лесничеств «Лесовик» и «Зеленые береты». А на третьем расположились «Сосновые родники» из поселка Октябрьский.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона на месте недостроенной картографической фабрики планируют построить детскую поликлинику. Сейчас на площадке демонтируют старые объекты.