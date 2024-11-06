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В салоне было 10 пассажиров: водитель уфимской маршрутки № 266 не справился с управлением и врезался в столб

В Уфе автобус с 10 пассажирами врезался в столб.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 6 ноября, в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома № 43 по улице 50 лет СССР. Водитель автобуса, который двигался по маршруту № 266, не справился с управлением и врезался электроопору. В салоне в этот момент находились десять пассажиров. Как утверждает шофер, на пешеходном переходе он попытался затормозить, чтобы не сбить человека, после чего потерял управление.

В результате происшествия одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь. По факту инцидента началось административное расследование.

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