В салоне было 10 пассажиров: водитель уфимской маршрутки № 266 не справился с управлением и врезался в столб

Авария случилась напротив дома № 43 по улице 50 лет СССР. Водитель автобуса, который двигался по маршруту № 266, не справился с управлением и врезался электроопору. В салоне в этот момент находились десять пассажиров. Как утверждает шофер, на пешеходном переходе он попытался затормозить, чтобы не сбить человека, после чего потерял управление.