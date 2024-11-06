Как сбросить ПИН или графический код на Android или iPhone, чтобы разблокировать телефон

Свой пароль от телефона мы сегодня помним лучше, чем наши прабабушки «Отче наш». Но от того, чтобы забыть нужную комбинацию, все-таки никто не застрахован. На этот случай «Газета.Ru» собрала рабочие способы сброса пароля и разблокировки устройств на Android и iPhone разных моделей.
Виды паролей на телефонах Android и iPhone.
На мобильных устройствах существуют разные виды защиты от несанцкционированного доступа.
1. ПИН-код.
ПИН-код — это числовая комбинация, которая обычно состоит из 4−6 цифр. Это самый распространенный способ разблокировки, такой код просто запомнить и легко ввести.
2. Буквенный пароль.
Это комбинация букв, цифр и специальных символов, используемая для защиты устройства. Пароли могут быть длинными и сложными, что делает их безопаснее. Однако слишком длинные пароли легче забыть.
3. Узоры.
На устройствах Android можно использовать графический узор, который представляет собой линию, соединяющую точки на сетке. Узоры — удобный способ разблокировки, но их легче забыть, чем традиционный ПИН-код.
4. Биометрия.
Смартфоны также могут использовать биометрические данные для разблокировки, такие как:
5. Защита с помощью смарт-ключа или карты.
Некоторые телефоны поддерживают использование дополнительных устройств для разблокировки, таких как смарт-ключи или карты NFC.
Как разблокировать iPhone.
Все модели iPhone можно заблокировать с помощью цифрового ПИН-кода. Вы также можете установить разблокировку через биометрию: Touch ID — сканер отпечатков пальцев, или Face ID, где задействована технология распознавания лиц (в моделях iPhone X и новее). Две последние функции дают возможность разблокировать телефон без пароля. Но если вы не задали их заранее или возникли проблемы со считыванием биометрии, придется набрать ПИН-код, чтобы разблокировать гаджет. Если вспомнить его не получилось, можно прибегнуть к альтернативным методам.
Функция «Стереть устройство».
Если вы забыли пароль от своего iPhone, вы можете воспользоваться функцией «Стереть устройство».
1. Подключите iPhone к компьютеру.
2. Откройте iTunes (или Finder на macOS Catalina и выше).
3. Переведите iPhone в режим восстановления:
4. В iTunes или Finder выберите устройство. Когда появится сообщение, выберите «Восстановить».
5. Дождитесь окончания процесса. После успешного завершения сможете установить ваш iPhone как новый или ~восстановить его из резервной копии, если вы ее заранее создавали~.
Через iCloud.
Если у вас включена функция «Найти iPhone», вы можете разблокировать его через iCloud.
1. Перейдите на официальный сайт iCloud и войдите в свою учетную запись Apple ID.
Как разблокировать Android.
Разблокировка Android-устройства может быть выполнена несколькими способами.
С помощью функции Find My Device.
Если ваш телефон подключен к аккаунту Google, вы можете воспользоваться функцией «Найти устройство».
1. Перейдите на официальный сайт Google Find My Device.
Разблокировка через режим восстановления.
Если у вас не получается войти в систему, можно попробовать использовать режим восстановления для сброса устройства до заводских настроек.
1. Выключите устройство.
Через аккаунт Google.
Этот метод подходит для владельцев смартфонов на операционной системе Android 5.0 и ниже. Также необходимо, чтобы устройство было подключено к интернету — подойдет как Wi-Fi, так и мобильная сеть. Если ваш смартфон не подключен, попробуйте провести вниз по верхней панели уведомлений: на многих моделях она доступна даже при заблокированном экране. Если все условия соблюдены, ваш Google-аккаунт поможет вам разблокировать телефон в случае, если вы забыли графический пароль или ПИН-код, и при этом все данные на смартфоне останутся сохранными.
1. Несколько раз введите неверный пароль или неправильный графический ключ.
Параметры безопасности от производителя.
Некоторые производители, такие как Samsung, предлагают свои решения для разблокировки устройства. Например, с помощью Samsung Find My Mobile, вы можете сбросить ПИН или графический узор.
1. Зайдите на официальный сайт Samsung Find My Mobile.
С помощью функции Smart Lock.
Функция Smart Lock позволяет устанавливать автоматическую разблокировку устройства в определенных безопасных условиях, что может помочь разблокировать телефон без ввода пароля. Однако если вы заранее не установите эту функцию, разблокировать телефон с ее помощью не получится.
Как установить функцию Smart Lock:
1. Откройте «Настройки» на устройстве.
* Доверенные устройства. Вы можете добавить Bluetooth-устройства, такие как часы или наушники. Если ваше устройство подключено к доверенному устройству, телефон будет автоматически разблокирован.
Три сторонних программы для разблокировки iPhone и Android.
Сторонние программы могут стать решением, если стандартные методы не помогли.
1. Tenorshare 4uKey (для iOS).
Полезные функции:
* позволяет разблокировать iPhone без ввода пароля.
Как скачать и пользоваться 4uKey:
1. Перейдите на официальный сайт Tenorshare. Выберите версию для вашего компьютера (Windows или Mac) и загрузите установочный файл.
2. iMyFone LockWiper (для iOS).
Полезные функции:
* позволяет разблокировать устройства iOS от пароля и Apple ID.
Как скачать и пользоваться LockWiper:
1. С официального сайта iMyFone скачайте версию для Windows или Mac.
3. Dr.Fone — Unlock (для iOS и Android).
Полезные функции:
* подходит для разблокировки устройств на iOS и Android.
Как скачать и пользоваться Dr.Fone — Unlock:
1. Перейдите на официальный сайт Dr.Fone и загрузите установочный файл для Windows или Mac.