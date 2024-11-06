Как сбросить ПИН или графический код на Android или iPhone, чтобы разблокировать телефон

Этот метод подходит для владельцев смартфонов на операционной системе Android 5.0 и ниже. Также необходимо, чтобы устройство было подключено к интернету — подойдет как Wi-Fi, так и мобильная сеть. Если ваш смартфон не подключен, попробуйте провести вниз по верхней панели уведомлений: на многих моделях она доступна даже при заблокированном экране. Если все условия соблюдены, ваш Google-аккаунт поможет вам разблокировать телефон в случае, если вы забыли графический пароль или ПИН-код, и при этом все данные на смартфоне останутся сохранными.